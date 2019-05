Arsenale in casa: beccato dalla polizia con decine di armi In un'abitazione di Montecorvino rinvenute 4 pistole, 1 rivoltella, 3 carabine, 20 fucili

Accertamenti della polizia in sei aziende del comune di Sarno, multe e denunce. In occasione del controllo in una di esse, che si occupa della produzione ed il commercio di conserve alimentari, gli agenti hanno rilevato irregolarità amministrative nell’impiego del personale addetto alla vigilanza, multato il legale rappresentante, con la sanzione amministrativa di milleottocento euro. Ispezioni anche in un ristorante nel comune di San Mango Piemonte, mentre era in corso una festa.

Denunciato il legale rappresentante della società di gestione per aver esercitato attività di intrattenimento danzante senza la necessaria documentazione attestante la sicurezza e l’agibilità del locale. Elevati anche due verbali per violazioni amministrative, rispettivamente, per aver esercitato attività di intrattenimento danzante senza la prevista autorizzazione e per aver omesso di esporre all’interno del locale le tabelle relative ai tassi alcolici, senza tenere a disposizione della clientela l’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.

Sono stati inoltre effettuati una serie di controlli in merito alla regolare detenzione di armi nelle abitazioni private. Nel corso di un accesso nel comune di Montecorvino Pugliano, gli agenti hanno rinvenuto 4 pistole, 1 rivoltella, 3 carabine e 20 fucili da caccia, illecitamente detenuti presso una casa privata. Il titolare è stato denunciato per molteplici violazioni relative alla mancata e/o erronea denuncia di detenzione, alla mancata denuncia di trasferimento delle armi dal precedente domicilio a quello attuale, alla inidonea custodia delle armi indicate, alla cessione in comodato di una rivoltella senza la prevista comunicazione. Le armi sono state sequestrate.