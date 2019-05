Incendio in un appartamento: donna gravemente ustionata E' successo in via Calata San Vito a Salerno

Paura questa mattina in via Calata San Vito a Salerno. Una donna è rimasta gravemente ustionata in un incendio divampato, per cause ancora in corso di accertamento, nell'appartamento in cui vive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e tratto in salvo la malcapitata che è stata trasportata in ambulanza all’Ospedale Ruggi di Salerno.