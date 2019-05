Il giudice Pietro Indinnimeo nella segreteria dell'Unicost Al vertice del Comitato di Coordinamento di Unità per la Costituzione eletto Mariano Sciacca

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Salerno, Pietro Indinnimeo entra a far parte della segreteria nazionale del Comitato di Coordinamento di Unità per la Costituzione. Nuovo presidente dell’Unicost è Mariano Sciacca. Il Comitato di Coordinamento di Unità per la Costituzione ha designato all'unanimità i nuovi organi di vertice del gruppo. Mariano Sciacca, presidente di sezione Tribunale Catania, è, dunque, il nuovo presidente. Enrico Infante, sostituto procuratore a Foggia, è il segretario generale. Compongono la segreteria nazionale: Tommasina Cotroneo, presidente sezione al Tribunale di Reggio Calabria, Massimo Forciniti, presidente di sezione al Tribunale di Crotone, Pietro Indinnimeo, giudice Tribunale Salerno, Francesco Cananzi, giudice Tribunale Napoli, Rodolfo Sabelli, Procuratore Aggiunto a Roma, Roberto Ceroni, sostituto procuratore a Bologna, Alessandra Cerreti, sostituto procuratore a Milano, Eugenia Italia, giudice del Tribunale minorenni Venezia.