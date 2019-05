Colpo al tabacchi di Via Leucosia: preso il secondo rapinatore Incastrato dai carabinieri: è un giovane di 22 anni, che ora si trova in carcere a Fuorni

I carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato un giovane di 22 anni, dando esecuzione ad un'ordinanza del gip su richiesta della procura. Per lui l'accusa è di rapina: gli investigatori infatti lo ritengono l'autore della rapina avvenuta il 6 aprile di un anno fa alla tabaccheria di Via Leucosia. E' la seconda persona a finire in manette, dopo che un'altra venne arrestata il giorno stesso della rapina. Il 22enne, invece, avrebbe fatto perdere le proprie tracce riuscendo a sfuggire alla cattura. Almeno fino a ieri sera, al culmine delle indagini da parte dei carabinieri della compagnia salernitana.

Decisive, infatti, si sono rivelate le analisi dell'immagini di videosorveglianza a circuito chiuso dell'attività commerciale e le testimonianze di alcune persone che assistirono alla scena. Nella perquisizione domiciliare i militari hanno trovato sia gli abiti usati per la rapina che il casco indossato dal giovane per nascondere la proprie identità. Il 22enne si trova ora in una cella del carcere di Fuorni.