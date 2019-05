Compra un mezzo agricolo on line ma è una truffa Denunciata una donna di Bergamo

Truffe on line, nei guai una donna. I carabinieri della Stazione di Positano hanno denunciato una signora residente a Bergamo con innumerevoli precedenti simili, per aver truffato on-line una cittadina positanese che aveva acquistato tramite il sito www.kijiji.it una mezzo agricolo per 1100 euro senza mai riceverlo.

Dopo l'esecuzione del bonifico eseguito dall'acquirente, il falso venditore si è reso irreperibile, ma in seguito alla denuncia della vittima i carabinieri sono riusciti ad individuarla e denunciarla.

Da inizio anno sono più di una le indagini dello stesso genere condotte dai carabinieri di Positano sempre a seguito di denunce di cittadini del posto ingannati da falsi annunci online, che si sono concluse con la denuncia di altri 6 truffatori seriali.

Nella maggior parte di casi la truffa è consistita nella falsa vendita su siti online di e-commerce di materiale tecnologico: un Iphone 7 al prezzo di 300 euro; un Pc portatile a 100 euro; due Iphone X al prezzo di 998 euro. Merce ovviamente mai arrivata non appena incassato il pagamento.

In altri casi la truffa è consistita nella falsa prenotazione di camere o case vacanza inesistenti a discapito di turisti che una volta giunti a Positano hanno scoperto di non avere mai riservato un posto dove alloggiare.

Infine, i carabinieri hanno scoperto l'intento di un truffatore nigeriano residente a Genova che era riuscito ad introdursi nella mail personale di una cittadina positanese ed a inviare fittiziamente una mail in banca con la richiesta di versare 9.800 euro su un conto riconducibile al truffatore stesso.

In questo caso la richiesta di conferma telefonica della banca alla reale cliente, ha scongiurato la realizzazione della truffa.