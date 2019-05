Sorpasso azzardato: auto si ribalta, un ferito Traffico in tilt sul raccordo Salerno Avellino

Forse un sorpasso azzardato e poi, complice l'alta velocità, l'impatto con un'altra auto e la vettura si è ribaltata. E' successo ieri sera sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. La persona ferita è stata soccorsa dagli operatori sanitari de La Solidarietà di Fisciano che sono prontamente intervenuti sul posto.

L'automobilista, alla guida di una Jeep Renegade, non sarebbe riuscito ad evitare una vettura presente per alcuni lavori in corso sulla carreggiata. L'urto con l'auto che lo precedeva avrebbe poi fatto ribaltare la Jeep. L'uomo, che lamentava un forte dolore alla spalla, è stato condotto all'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni pare non siano gravi. Traffico in tilt sul raccordo.