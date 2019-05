Revocate le date del voto degli avvocati Si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale il 18 giugno

Nella giornata di ieri, è stato deliberato dal consiglio in carica, presieduto da Americo Montera, di revocare la tornata elettorale in programma il 13, 14 e 15 giugno prossimo. Lanuova data, non ancora resa nota dovrebbe essere a fine giugno. La decisione assunta anche dal consiglio forense di Genova, a seguito della fissazione, per il prossimo 18 giugno della discussione, da parte della Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio Nazionale Forense relativamentealle norme di legge concernenti il cosiddetto limite dei “doppi mandati” per gli iscritti che hanno già rivestito in precedenza la carica di Consigliere del Consiglio dell’Ordine. Lo slittamento della data delle elezioni è stata motivata anche “dalla necessità di assicurare che le operazioni di rinnovo del Consiglio si svolgano secondo la normativa che risulterà applicabile secondo la Corte Costituzionale, anche in considerazione degli effetti che la stessa potrebbe generare rispetto alla presentazione di nuove candidature. Inoltre, sussiste l’esigenza di evitare che l’esborso di denaro per l’espletamento delle operazioni di rinnovo possa essere vanificato dall’eventuale necessità di adeguarsi alle statuizioni della Corte Costituzionale”.