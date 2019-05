Sconto di pena in Appello per Domenico Diele All'attore la Corte ha Inflitto 5 anni e 10 mesi

Sconto di pena in Appello per l’attore Domenico Diele. I giudici della Corte di Appello di Salerno, presidente Patrizia Cappiello, hanno inflitto al 33enne di origini senesi la pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione (in primo grado con il rito dell’abbreviato la condanna era stata a 7 anni e 8 mesi). Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della pena.

La lettura della sentenza così come le udienze che l’hanno preceduta, è stata a porte chiuse: i legali dell’imputato avevano chiesto che, anche in secondo grado, si procedesse con il rito camerale.

L’attore era presente alla lettura del dispositivo e subito dopo si è allontanato frettolosamente insieme ai legali.

Per i magistrati Diele è colpevole della morte della 48enne Ilaria Dilillo che fu travolta e uccisa il 24 giugno mentre percorreva in scooter l'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano.