Spaccio di droga alla stazione: arrestate due persone In azione i carabinieri a Sapri

Spaccio di droga alla stazione di Sapri, arrestate due persone dai carabinieri. Ai militari non sarebbe sfuggito il rapido scambio avvenuto tra un uomo malese appena uscito dalla stazione e un saprese che lo stava attendendo. Il movimento ha insospettito gli investigatori che hanno deciso di seguirli e controllarli. Il pusher, uno straniero senza fissa dimora di 22 anni, è stato trovato in possesso di 450 euro in contanti.

L’acquirente saprese, con precedenti per droga, è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di un involucro con 12 grammi di eroina, probabilmente destinata al mercato del golfo di Policastro. Entrambi sono stati arrestati per spaccio e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo di Sapri si trova ai domiciliari mentre lo straniero, senza fissa dimora, nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sapri. Nella serata di ieri i controlli sono proseguiti. La stazione di Vibonati ha denunciato a piede libero un minore di origini rumene trovato in possesso di un panetto di 80 grammi di hashish.