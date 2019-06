Colpo di sonno alla guida: muore 21enne salernitano L'auto con a bordo il ragazzo si è schiantata contro un pulmino

Si è schiantato contro un autobus di linea in una galleria di Vobarno, sulla SS45. Un tragico incidente stradale nella notte che non ha lasciato scampo a un 21enne di Rezzato, Brescia, ma originario di Salerno. Il ragazzo, dopo una serata passata con gli amici, era a bordo della sua auto, poi il drammatico impatto poco dopo una curva, forse a causa di un colpo di sonno che lo avrebbe portato a invadere la corsia opposta. Distrutta la sua auto.

A bordo dell'autobus viaggiavano due persone, autista e accompagnatore, ferite ma in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Salò e la polizia stradale impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.