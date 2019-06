Incidente in tangenziale a Salerno: traffico in tilt Lunghe file di auto

Incidente stradale in tangenziale a Salerno, nei pressi dell'uscita di Mariconda. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate, in direzione sud. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi. Non si sono registrati feriti ma il traffico è andato in tilt, lunghe file di auto e code.

(Foto di repertorio)