Auto finisce contro a un palo della pubblica illuminazione Paura nella notte a Pastena. La zona è stata transennata

Paura nella notte a Pastena, un'auto è finita contro a un palo dell'illuminazione pubblica, in via Trento. Ancora non sono chiare le cause del sinistro, la vettura si è allontanata, mentre il lampione, parzialmente divelto, è stato transennato in attesa della messa in sicurezza.