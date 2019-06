Minacce social all'attore Diele dopo la pena ridotta "Topo di fogna, devi marcire in carcere, la faremo pagare a te, agli avvocati e ai giudici"

Minacce social all'attore Domenico Diele, dopo la sentenza del 31 marzo scorso della corte d'appello di Salerno che ha ridotto la pena per omicidio stradale nei suoi confronti da 7 anni e 8 mesi a 5 anni e 10 mesi. “Topo di fogna, devi marcire in carcere, la faremo pagare a te, agli avvocati e ai giudici”. Queste alcune delle frasi apparse sulla pagina Facebook Diele in carcere – Assassino.

L’attore romano nel giugno di due anni fa, con la sua auto, travolse e uccise la 48enne salernitana Ilaria Dilillo che si trovava a bordo del suo scooter sull'Autostrada del Mediterraneo. Diele aveva la patente sospesa e vennero trovate tracce di stupefacenti nel suo sangue.

Proprio lo sconto di pena ha scatenato l'odio on line, emerso anche durante le prime udienze in tribunale. “Non abbiamo depositato una denuncia solo per rispetto dei familiari della vittima, ha spiegato al Corriere l’avvocato Ivan Nigro, che assiste Diele - abbiamo però fatto una segnalazione, preoccupati non tanto dai leoni da tastiera quando dai gruppi di donne che presidiavano l’aula con atteggiamenti violenti”. La pagina Facebook, come specificato dall'amministratrice sarebbe quasi interamente composta da amici della vittima. Nata – spiegano – solo per chiedere e giustizia, indignati che a fare notizia siano le offese rivolte all'attore e non la morte di Ilaria Dilillo.