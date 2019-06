Salerno, scomparso da due giorni: l'appello dei familiari Preoccupazione per le sorti di un 61enne affetto da disturbi mentali

Sono ore di apprensione a Salerno per Paolo Esposito, 61enne residente in via Salvo D'Acquisto. I parenti hanno presentato denuncia alla polizia perché da due giorni non hanno più sue notizie. L'uomo, dopo essersi recato alla struttura di Via Bastioni, avrebbe detto che sarebbe andato a mangiare una pizza con gli amici per poi rientrare. Di lui, però, si sono perse le tracce.

Di corporatura media, alto un metro e 70, al momento della scomparsa indossava una giacca e dei pantaloni di colore scuro, oltre ad occhiali da vista molto spessi. A quanto pare, non avrebbe documenti con sé. I familiari hanno anche lasciato un numero di cellulare per eventuali segnalazioni: 347-8036137.