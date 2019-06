Dramma nel centro storico: avvocato 37enne si toglie la vita Inutili i soccorsi

Si è stretto una cintura intorno al collo, legandola alle scale di casa. Choc nel centro storico di Salerno per la morte del 37enne Maurizio Saetta. L'avvocato salernitano si è tolto la vita nel pomeriggio di ieri nella casa che condivideva con la sua compagna, in via dei Canali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per il giovane ormai non c'era più nulla da fare. A dare l'allarme i familiari che non avevano sue notizie da ore.

Il medico legale, dopo l'esame esterno sulla salma che avrebbe confermato la morte per soffocamento, ha riconsegnato il corpo alla famiglia. Tanti gli amici e i parenti che hanno affollato da ieri le stradine del centro storico dove si è consumato il dramma.