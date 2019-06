Furti nei rioni collinari, più controlli della polizia Rafforzata la presenza di agenti nei quartieri di Salerno bersagliati dalla criminalità

Un argomento che ciclicamente ritorna e che anche stavolta non ha mancato di portare con sé il consueto carico di allarme sociale e preoccupazione: si parla del dilagare dei furti nei rioni collinari di Salerno. A sollevare nuovamente l'attenzione sulla problematica è stato il deputato del Pd Piero De Luca, che ha sollecitato servizi mirati da parte di Prefettura e Questura, e il sindaco di Salerno Enzo Napoli. Nel mirino della fascia tricolore, in particolare, il mancato finanziamento da parte del ministero dell'Interno al progetto di palazzo di città per rafforzare la rete di videocamere sul territorio.

La risposta della questura non si è fatta attendere e gli uffici guidati dal questore Maurizio Ficarra hanno fatto sentire con maggiore intensità la loro presenza sul territorio. Al lavoro non solo gli agenti delle Volanti ma anche i rinforzi del reparto prevenzione crimine Campania. Complessivamente, negli ultimi giorni sono state controllate 383 persone e 217 tra autovetture e motocicli, anche con l'ausilio del sistema automatizzato di rilevamento targhe.

Elevate 13 contravvenzioni al codice della strada e sequestrate due automobili perché sprovviste di assicurazione. Intensificati, inoltre, i controlli alle persone sottoposte a misure cautelari.