Spaccio, un tesoro in casa: 106mila euro in contanti e orologi Rolex, Bulgari, Montblanc e Audermas Piguet oltre ai contanti: sequestro dei carabinieri

Per gli inquirenti non era il "solito" pusher, ma un vero e proprio punto di riferimento del sistema criminale legato allo spaccio: dopo il blitz dello scorso 15 aprile, che aveva portato a 38 arresti da parte dei carabinieri di Salerno nell'operazione coordinata da Procura e Dda, arriva un altro colpo all'organizzazione da parte dello Stato.

I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, infatti, hanno eseguito quattro perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettante persone ritenute collegate ad uno degli indagati arrestato nel blitz di aprile. Nelle abitazioni, i militari dell'Arma hanno sequestrato orologi di lusso (marche Rolex, Audemars Piguet, Bulgari e Montblanc) per un valore di 87.770 euro, e denaro contante per oltre 106mila euro. Un vero e proprio tesoro, che per gli investigatori apparterebbero al diretto interessato.

Di qui la decisione del gip del tribunale salernitano di autorizzare il sequestro preventivo di tutto il materiale rinvenuto, ritenendo l'alta somma di denaro quale provento della fiorente attività di spaccio e gli orologi come forma di "investimento" dei ricavi.