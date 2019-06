Droga: controlli, denunce e arresti della polizia A Battipaglia sequestrata una piantagione, a Nocera segnalato un 20enne per uno spinello

Continuano le attività di contrasto allo spaccio di droga da parte della questura di Salerno: gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato un 60enne della città, sorpreso a coltivare una piantagione di marjuana in un terreno adiacente alla sua proprietà. In casa i poliziotti hanno trovato, nascosti in 6 barattoli, 130 grammi di droga e una busta con oltre 2 chili di sostanza stupefacente nascosta in uno sgabuzzino. In un casolare attiguo, invece, gli agenti hanno trovato altri 250 grammi di sostanza, già essiccata e pronta per essere venduta.

Non solo. In un altro terreno di proprietà dell'indagato sono state individuate altre 66 piante di canapa indiana. Per il 60enne è scattato lo'arresto ed ora si trova in una cella del carcere di Fuorni, con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'anno scorso l'uomo venne incastrato sempre dalla polizia, che sequestro circa 7 chili di marijuana e una coltivazione di 200 piante.

Controlli non solo nella cittadina della Piana ma anche a Nocera Inferiore, dove nel mirino è finita soprattutto la movida. Pattuglie lungo le vie centrali di corso Vittorio Emanuele, controlli anche nei locali pubblici della zona. Un 20enne nocerino è stato sorpreso con uno spinello di hashish e segnalato alla Prefettura. Durante le verifiche, gli agenti nelle aiuole di Via Gramsci hanno rinvenuto piccole dosi di hashish nascoste tra i cespugli.