Bimba morta a otto mesi: indagati per omicidio i genitori La famiglia era attenzionata dai servizi sociali

Indagati per omicidio i genitori della bimba di otto mesi deceduta la scorsa notte nel salernitano. A far scattare l'allarme dei medici, lividi, ecchimosi ed ecoriazioni ritrovati sul corpicino della piccola, residente con la famiglia nel quartiere San Lorenzo, a Sant'Egidio del Monte Albino. La piccola è arrivata intorno alle 3.30 già priva di vita all'ospedale Umbero I di Nocera Inferiore. Inutile ogni tentativo di rianimarla.

Da qui l'avvio dell'indagine da parte degli agenti del commissariato nocerino che hanno ascoltato anche i genitori. La salma, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, è stata sequestrata, nelle prossime l'autopsia. Gli agenti della Squadra mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore stanno ascoltando anche sanitari e i vicini di casa della coppia che hanno deposto dei fiori bianchi davanti all'uscio di casa della piccola.

La famiglia era già "attenzionata dai servizi sociali". Lo conferma all'agenzia Ansa il sindaco di Sant'Egidio Monte Albino Nunzio Carpentieri. “Sto per incontrare gli addetti dei servizi sociali per capire quali erano le problematiche relative a quella famiglia. Di sicuro è un fatto sconvolgente ed è altrettanto certo che qualcosa non ha funzionato ora cercherò di capire cosa. La famiglia della piccola viveva nel nostro comune da qualche anno, li ho sposati proprio io", ha concluso”.

"I nostri servizi sociali avevano ricevuto alcune segnalazioni e avevano anche effettuato delle visite, indagherò per capire cosa è stato fatto. Il papà della bimba aveva un passato con problemi di tossicodipendenza, era da poco scappato da una comunità".