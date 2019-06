Incidente stradale: si scontrano auto e moto, un morto Ferita l'altra persona coinvolta che ha riportato un trauma cranico

Tragedia questa mattina sulla strada che collega Salerno e Pellezzano. Per cause ancora da accettare si sono scontrati un’auto e una moto. A perdere la vita nell'impatto un uomo di 75 anni. L'altra persona ferita ha riportato invece un trauma cranico ed è stata portata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Croce Bianca e Humanitas e le forze dell'ordine che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto successo.