Droga e risse: chiuso un bar a Sarno La sospensione del questore di Salerno

Il questore di Salerno Maurizio Ficarra ha ordinato la sospensione per quindici giorni dell'attività di un bar a Sarno frequentato da persone note alle forze dell'ordine. Il provvedimento è scaturito in seguito ad una serie di episodi verificatisi all'interno del locale, tra i quali un'aggressione ad un cliente accoltellato all'addome lo scorso aprile. Gli agenti di polizia e i carabinieri avrebbero anche trovato nel locale alcuni clienti, anche minorenni, in possesso di sostanze stupefacenti e di oggetti atti ad offendere.