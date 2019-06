Salerno a lutto per l'anestesista Angelino Maucione Ha perso la vita in un incidente stradale con l sua moto. Il cordoglio del Ruggi

Salerno a lutto per la morte del dottor Angelino Maucione, il noto anestesista, 70enne è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto questa mattina. Il volontario della Croce Bianca, è stato travolto e ucciso da un'auto. Sul sinistro, indagano le forze dell'ordine.

La Direzione dell'Ospedale Ruggi di Salerno si è unita al cordoglio di amici e familiari, ricordando una figura storica dell’Anestesia e Rianimazione della provincia salernitana, decano degli anestesisti e rianimatori pediatrici che per oltre trent’anni ha prestato la sua opera nell'azienda, facendo scuola ad intere generazioni. Da alcuni anni era andato in pensione. Proprio al Ruggi sarà allestita la camera ardente nella Cappella del Plesso per consentire a tutti di recarvisi per rendergli omaggio.