Ruba portafogli e va a fare shopping con la carte di credito Arrestato 37enne. E' stato beccato con buste piene di calze, scarpe e indumenti intimi

E' accusato di aver rubato un portafogli per poi andare a fare shopping con la carta di credito, arrestato un 37enne. D.E.A le sue iniziali. Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Salerno si sono recati in un albergo cittadino dov’era stata derubata una donna. La malcapitata ha raccontato che poco prima, mentre si trovava nel bar della struttura ricettiva, le era stato rubato il portafogli che aveva momentaneamente appoggiato sul bancone. Contemporaneamente un'altra pattuglia si è recata su Corso Vittorio Emanuele, in un esercizio commerciale, dov’era stato segnalato l’utilizzo indebito, da parte di un uomo, delle stesse carte di pagamento rubate poco prima alla donna nella struttura alberghiera. I poliziotti si sono fatti descrivere dai testimoni la sua forma fisica ed hanno avviato subito le ricerche.

Un poliziotto libero dal servizio ha subito riconosciuto il presunto ladro mentre usciva da un negozio. Ha così allertato i colleghi, tenendo sempre d’occhio il 37enne che, poco dopo, è stato fermato con alcune buste di vari negozi.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare un porta tessere, contenente i documenti identificativi e le due carte di pagamento intestate alla vittima. Dagli scontrini fiscali presenti nelle buste, inoltre, si è accertato che aveva acquistato calzature, calze ed indumenti intimi per un valore complessivo di circa 250 euro.

La merce acquistata illecitamente è stata restituita ai titolari dei rispettivi esercizi commerciali. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione agli arresti domiciliari.