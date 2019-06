Lite in un parcheggio: arrestato 49enne, denunciata compagna La donna inveisce contro le forze dell'ordine

Coppia litiga durante la notte in un parcheggio a Torrione, intervengono gli agenti di polizia che arrestano un 49enne responsabile di lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciano la sua compagna.

I due si sarebbero resi protagonisti di un litigio, tale da richiamare sul posto le forze dell'ordine che, intervenute, avrebbero trovato solo l'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Nel recarsi a casa della coppia per sincerarsi delle condizioni della donna gli agenti sarebbero stati insultati con frasi ingiuriose mentre l’uomo si sarebbe scagliato contro un agente, afferrandolo, strattonandolo e tentando di colpirlo con schiaffi e pugni, per poi tirarlo all’interno dell’abitazione. Nella colluttazione i due sono finiti contro una porta in vetro, mandandola in frantumi, riportando entrambi lievi ferite.

Dopo essere stato medicato presso l’ospedale di Salerno l’uomo è risultato positivo agli esami per cannabinoidi ed alcol e, pertanto è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Anche la donna, 42enne già nota alle forze dell'ordine, veniva deferita all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.