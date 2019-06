Morte della piccola Jolanda: il giallo del cuscino Intercettazioni choc dei genitori della piccola morta a otto mesi

Contraddizioni e intercettazioni, sono al vaglio degli inquirenti che indagano sul caso della piccola Jolanda, la bimba di otto mesi morta nel comune salernitano di Sant'Egidio del Monte Albino le parole dei genitori della piccola, registrate in commissariato poche ore dopo la sua morte. “Tutto in faccia” e poi la mano destra davanti alla bocca come a voler mimare qualcosa che viene posto sul viso. Si tratta del racconto della mamma Imma Monti, filmata e intercettata dalla polizia di Nocera Inferiore durante un colloqui con il marito Giuseppe Passariello. La bimba morta la notte precedente, molto probabilmente per soffocamento.

I due starebbero parlando di un cuscino, sequestrato dalle forze dell'ordine. La donna preoccupata avrebbe dunque chiesto al marito se avrebbe dovuto gettarlo via. Poi avrebbe detto “l'omicidio lo abbiamo fatto”. Un'intercettazione che è stata ripresa dal gip nell'ordinanza di conferma per il fermo in carcere per Passariello. Ad aggravare la situazione dei genitori di Jolanda le contraddizioni nella quali sarebbero caduti durante gli interrogatori, tali da esplicitare, come precisa il gip la correità della donna nell'omicidio. Gip che ha evidenziato come poco credibile la difesa di Passariello.

Intanto le indagini della polizia proseguono analizzando anche gli interventi dei servizi sociali a casa della coppia che ha anche un altro figlio. Il procuratore di Nocera Antonio Centore sentito alla trasmissione televisiva “Chi l'ha visto” ha detto che la situazione prima del 6 giugno non era però significativa in modo tale da destare particolari allarmi.