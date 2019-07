Tre coltellate al marito mentre dorme in camera da letto Tso e denuncia per una 37enne

Ha colpito con tre coltellate il marito mentre dormiva in camera da letto. L'aggressione questa notte a Salerno, in via Spinosa. Sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato una 37enne con problemi psichici, affetta da psicosi cronica. Le urla dell'uomo hanno svegliato la madre che riposava in un'altra stanza e il vicinato che ha allertato i soccorsi del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale al Ruggi D'aragona e sottoposto ad un intervento chirurgico.

Ha riportato tre ferite lacero contuse da taglio sulla parte superiore del torace. La donna è stata sottoposta invece ad un trattamento sanitario obbligatorio e denunciata. Il coltello è stato sequestrato dagli uomini della sezione investigazioni scientifiche.