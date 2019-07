Furti nelle case: arrestati 2 giovani armati Sono stati beccati dalla polizia con un fucile artigianale

Furti nelle abitazioni, due persone sono state fermate dalla Mobile a Salerno, dopo essere state trovate in possesso di un fucile artigianale.

Gli agenti avevano notato un’autovettura transitare varie volte nella zona di Torrione. Insospettiti dai frequenti passaggi hanno deciso di procedere al controllo degli occupanti, due uomini, che da subito avrebbero mostrato segni di nervosismo e di insofferenza. I due fermati, G.S., di 25 anni, e L.V., 24enne, sono stati trovati in possesso di un fucile di costruzione artigianale con relativo munizionamento, di un coltello con lama lunga 20 cm, di grimaldelli ed arnesi per lo scasso, nonché di 3 statuette in color argento, probabili oggetto di furto. I due indagati si trovano ora ai domiciliari.