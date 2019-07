Morte della piccola Jolanda: arrestata anche la mamma Le indagini su morte bimba di 8 mesi: omicidio pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia

Omicidio pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia in concorso con il marito: sono le pesantissime accuse che hanno portato all'arresto di Immacolata Monti, la mamma della piccola Jolanda. Svolta nel caso della bimba di 8 mesi sul quale la procura di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo d'indagine e che, finora, ha portato all'arresto in carcere del papà della bimba - e marito di Imma - Giuseppe Passariello.

Il giudice per le indagini preliminari ha avallato la richiesta della procura nocerina dopo il supplemento d'indagine disposto dal procuratore capo Antonio Centore, dal quale sarebbe emerso un grave quadro indiziario a carico della mamma di Jolanda.

In cella, al momento, si trovano dunque entrambi i genitori: Immacolata è stata accompagnata dalla polizia presso la casa circondariale di Fuorni.