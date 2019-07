Cade dalla bici, tragedia a Salerno: muore ad appena 18 anni Lo studente del Virtuoso vittima di un incidente in Calabria: al suo capezzale familiari e amici

Non ce l'ha fatta il 18enne di Salerno, caduto mentre si trovava in sella ad una bici elettrica a Parghelia, vicino Tripea. Gennaro è spirato ieri sera, dopo quasi una settimana in cui ha lottato tra la vita e la morte all'ospedale di Cosenza dove era stato ricoverato.

Al suo capezzale i genitori ma anche tanti amici dell'istituto "Virtuoso" di Salerno, tra cui anche il dirigente Gianfranco Casaburi che ha sperato fino all'ultimo - come tutti - che Gennaro potesse riprendersi. Una tragedia immane che ha strappato alla vita il 18enne salernitano: dichiarata la morte cerebrale, la salma sarà trasferita nella sua città dove si terrà anche il rito funebre.

Come riportato da Ottopagine nei giorni scorsi, il 18enne si trovava in Calabria per uno stage formativo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, fino al tragico epilogo di ieri sera.