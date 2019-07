Omicidio della piccola Jolanda, il padre resta in carcere Lo ha deciso il tribunale del Riesame

Il tribunale del Riesame di Salerno lascia in carcere il papà della piccola Jolanda, la bimba di 8 mesi deceduta nella notte tra il 21 e il 22 giugno, nell’abitazione dei suoi genitori a Sant’Egidio del Monte Albino.

Per il 37enne Giuseppe Passariello rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando la misura cautelare. Le motivazioni del collegio saranno depositate entro i tempi stabiliti al termine dell'udienza. L'uomo si è sempre difeso sostenendo la sua innocenza, dicendo che la piccola era affidata alle cure della moglie quella drammatica notte. Anche la donna, Immacolata Monti, si trova in carcere. Entrambi sono accusati di maltrattamenti e omicidio aggravato in concorso.

La piccola, secondo una prima relazione redatta dai medici, sarebbe morta per soffocamento. A far scattare l'allarme dei sanitari all'arrivo della bimba nell'ospedale di Nocera Inferiore furono le lesioni che aveva sul corpo. Delle bruciature sulle mani e sui piedi, dovute al ghiaccio che la donna applicava per lenire le lesioni che avrebbe procurato il padre mordendola. Dei segni sul volto contro il quale il padre della bambina avrebbe sfregato il suo con violenza, causandole le lesioni con la barba.