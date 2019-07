Multe ai locali della movida salernitana: alcool ai minori Uscite di sicurezza chiuse con il lucchetto, interviene la polizia

Controlli e multe ai locali della movida salernitana da parte della Divisione Polizia Amministrativa della Questura. Nella notte tra il 13 e il 14 luglio scorso gli agenti hanno effettuato diversi interventi in esercizi pubblici sul litorale compreso tra i Comuni di Eboli e Pisciotta.

Multate diverse infrazioni al Tulps (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza) per mancanza di autorizzazioni a svolgere intrattenimenti musicali e per impiego irregolare, o comunque non conforme alla normativa vigente, degli addetti alla sicurezza. Denunciato il titolare di una discoteca per non aver tenute libere le uscite di sicurezza del locale, chiuse con un lucchetto.

Sanzionati anche i titolari di locali che somministravano bevande alcoliche ai minorenni: elevate multe per un importo pari a 11.333,31 euro.