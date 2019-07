Incidente tra auto e moto: grave il centauro E' stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Salerno

Incidente stradale ieri sera in via San Leonardo a Salerno, a scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’automobile e una moto. Ad avere la peggio il centauro. Nell'impatto una delle ruote dello scooter è schizzata via per diversi metri. Sono intervenuti sul posto i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno. Le sue condizioni sarebbero gravi.