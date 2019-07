Scoperta piantagione di marijuana: distrutte 800 piante Indagini per trovare i responsabili. Il terreno nel comune di Serre

Scoperta dalla polizia di Battipaglia una vasta piantagione di marijuana.

Nelle prime ore della mattinata gli agenti hanno individuato, in località Persano del Comune di Serre, in un terreno demaniale nei pressi della riva del fiume Sele, circa 800 piante. Su disposizione della Procura, i poliziotti hanno proceduto al sequestro e alla distruzione della marijuana, ormai in piena inflorescenza, e pronta per la raccolta e la successiva commercializzazione.

Sono intanto in corso le indagini per individuare i responsabili.