Furti in casa a Salerno e Napoli: presa la banda Ad incastrare il gruppo le immagini delle telecamere di video sorveglianza

Furti in casa, la polizia di Salerno, con il supporto della squadra mobile di Napoli, ha eseguito tre ordinanze applicative di misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, emesse dal gip del tribunale di Salerno nei confronti di due stranieri, un georgiano ed un ucraino, ed una donna residente a Napoli di origini italiane.

Le indagini, avviate nel mese di novembre 2018 e coordinate dalla Procura di Salerno, sono scaturite in seguito ad un furto in una casa in pieno centro cittadino. Sarebbe poi emersa la presenza di un’organizzazione finalizzata ai furti nelle abitazioni, attiva nelle provincie di Napoli e Salerno.

Le stesse indagini si sono concentrate sull’analisi delle varie auto utilizzate dagli indagati e segnalate in transito sul tratto autostradale dell’A/3, sull’acquisizione delle riprese del sistema di video sorveglianza presente in zona e sulla comparazione dei volti, attraverso il sistema di riconoscimento facciale S.A.R.I. Uno dei tre indagati si è reso irreperibile.