Sgominata rete di spaccio: nei guai otto persone Le indagini sono partite dopo l'arresto a Nocera di un 53enne scoperto con della cocaina

Sgominata una rete di presunti spacciatori nel salernitano. In azione i carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip a carico di otto indagati, tutti ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito del provvedimento, richiesto dalla Procura, sono finiti in carcere un 50enne ed un 37enne nocerini, con la convivente di quest’ultimo, una 42enne originaria di Pompei, sottoposta agli arresti domiciliari. Divieto di dimora nella provincia di Salerno nei confronti di cinque indagati, tutti nocerini, di età compresa tra i 19 ed i 47 anni.

Le indagini sono partite a gennaio dopo l’arresto di un 53enne sorpreso in possesso di 140 grammi di cocaina, trovati nascosti nella sua abitazione a Nocera Inferiore. Da qui le forze dell'ordine avrebbero ricostruito una fitta rete di spaccio di stupefacenti, principalmente cocaina, a Nocera Inferiore e nei comuni limitrofi. Definiti i metodi di consegna, sia presso abitazioni che nel corso di fugaci incontri in strada, ad una clientela che comprendeva anche insospettabili professionisti. Altre tre persone sono indagate a piede libero. I militari hanno inoltre recuperato e sequestrato 160 grammi di cocaina, segnalate inoltre 20 persone sorprese con quantitativi di stupefacente acquistato per uso personale.