In tanti a donare il sangue per Antonino,ma il giovane è morto Gara di solidarietà a Polla, il 28enne era affetto da una necrosi pancreatica emorragica

Una gara di solidarietà diffusasi sui social, in tanti si sono recati all'ospedale di Polla per donare il sangue in aiuto del giovane Antonino Z., il ragazzo di Caggiano ricoverato in Rianimazione per una grave patologia e al quale serviva urgentemente sangue di tipo zero negativo. In due giorni oltre 30 persone erano arrivate nel nosocomio cilentano, purtroppo però è stato tutto inutile, il 28enne è morto a causa di una necrosi pancreatica emorragica.