Blitz dell'ispettorato: trovati 14 dipendenti senza contratto Maxi multa per un locale cilentano e chiusura dell'attività

Scacco al lavoro in nero, in Cilento, dell’Ispettorato Territoriale di Salerno, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Le verifiche nella notte del 24 luglio hanno permesso di rilevare in un pubblico esercizio 14 dipendenti su18, al lavoro senza regolare contratto e con irregolare collaborazione familiare.

Maxi-sanzione e sospensione dell'attività.