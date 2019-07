Scoperta piantagione di marijuana: 15 kg di piante sequestrate In azione i carabinieri della stazione di Postiglione

Scoperta una piantagione di marijuana, nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Postiglione hanno sequestrato l'area, sorprendendo G.R., 56enne del posto, intento alla coltivazione.

L'uomo è stato arrestato e le piante, di varia grandezza, per un peso complessivo di circa 15Kg sono state tagliate e sequestrate. Il 56enne, portato in caserma, è stato successivamente condotto in carcere a Salerno.