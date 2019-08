Seguono e rapinano un anziano e gli rubano il portafogli Due arresti a Padula, preso un 33enne e un 20enne dai carabinieri

Pedinano e rapinano un anziano per strada e gli rubano il portafogli con all'interno circa 300 euro. E' successo a Padula. Immediate le indagini dei carabinieri sulle tracce dei ladri che sono fuggiti via. I militari hanno fermato i due giovani di 33 e di 20 anni, si trovano ora agli arresti domiciliari.