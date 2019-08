Turista francese disperso sul Sentiero della Molara a Scario Ricerche in corso da ieri pomeriggio in un'area boschiva coperta da fitta vegetazione

E' caduto e si è ferito, ma - pur in stato confusionale - è riuscito a contattare il 112 per chiedere aiuto. Ma di lui al momento ancora non c'è traccia: sono in corso da ieri le ricerche di un escursionista francese di 29 anni, disperso nell'area boschiva lungo il Sentiero della Molara, a Scario.

Al lavoro i carabinieri della compagnia di Sapri, che avrebbero anche localizzato l'area nella quale concentrare le ricerche, che vedono impegnati anche i volontari della protezione civile di San Giovanni a Piro.

Ore di grande apprensione, ma per adesso del giovane transalpino non c'è traccia.