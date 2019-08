Operaio precipita mentre monta le luminarie di San Rocco Il cestello sul quale lavorara a diversi metri d'altezza forse è stato urtato da un autobus

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Sassano: vittima un operaio specializzato che è precipitato al suolo mentre stava montando le luminarie per la festa di San Rocco. Il malcapitato ha riportato diverse fratture, ed è stato subito trasportato all'ospedale "Curto" di Polla.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. A quanto pare, il cestello sul quale era in azione l'operaio è stato urtato da un autobus in transito. L'impatto ha fatto perdere l'equilibrio all'uomo, che è finito a terra.