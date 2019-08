Muore a 12 anni al Ruggi, la cartella clinica in Procura Sono stati gli stessi pediatri ad informare i magistrati: ipotesi miocardite, ma è mistero

La sua morte ha scioccato tutti: dai parenti agli amici, fino alla scuola che le aveva riservato un affettuoso messaggio d'addio sottolineandone le qualità umane e da studentessa. Ma ci sono ora nuovi sviluppi nel caso della 12enne di Matierno deceduta nella notte tra il 14 e il 15 agosto all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

L'azienda ospedaliera, in una nota, ha fatto sapere di aver informato tempestivamente della cosa l'autorità giudiziaria. Una decisione presa direttamente dai camici bianchi del reparto di pediatria che l'hanno tenuta in cura per quelle poche, drammatiche, ore.

Restano da chiarire le cause del decesso: per l'ospedale salernitano "non ci sono cause evidenti attribuibili a giustificazione dell'exitus". Francesca, questo il nome della piccola, aveva febbre alta e un diffuso malessere. La situazione è precipitata nella notte di ferragosto, quando è stata ricoverata. A mezzanotte il tragico epilogo con il cuore della piccola che si è fermato per sempre.

La famiglia, al momento, non ha presentato nessuna denuncia ma potrebbe farlo a breve per capire cosa sia accaduto. L'ipotesi è che la 12enne possa essere stata stroncata da una miocardite, ma si tratta - appunto - solo di supposizioni. Sarà con ogni probabilità l'autopsia che sarà disposta dalla procura di Salerno a chiarire i contorni di una vicenda che ha sconvolto la comunità di Matierno e l'istituto "Tommaso d'Aquino" frequentato dalla ragazza.