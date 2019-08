Giù da un dirupo a Giovi: due feriti lottano per la vita Si aggravano le condizioni di una delle due ragazze a bordo: prognosi riservata anche per l'uomo

Lottano tra la vita e la morte due dei quattro feriti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Giovi di Salerno. A bordo una famiglia - padre, madre e figlia - e un’amica della ragazza. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di quest’ultima, che si sarebbero aggravate nelle ultime ore. I medici dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Così come per l’altro ferito grave, il medico Asl che guidava la vettura.

A quanto pare, a causa della rottura dei freni l’auto è volata giù in un dirupo in località “Montena” di Giovi, zona collinare di Salerno. Un salto di decine di metri in una zona impervia, tanto che per recuperare i malcapitati si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.

Gli occupanti si trovano tutti in codice rosso e la prognosi resta riservata. Per l’uomo alla guida e la ragazza sono ore drammatiche di preghiera e speranza.