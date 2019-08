La dottoressa del 118: impossibile rintracciare la telefonata Il disperato sos di Simon Gautier, smistato dai carabinieri,ha agganciato una cellula troppo vasta

"Per le chiamate alla centrale operativa del 118 risponde la sede di Potenza. Quella telefonata effettuata da Simon Gautier venerdì 9 agosto per chiedere aiuto è stata sicuramente smistata alla nostra centrale, perché unica, dai Carabinieri di Lagonegro, ma è impossibile geolocalizzarla, è possibile visionare solo il numero di telefono del chiamante".

Lo afferma la dottoressa di turno, medico di centrale del servizio 118 emergenza urgenza, che risponde all'Adnkronos in merito all'ultima chiamata di soccorso che l'escursionista ha fatto prima di essere ritrovato morto domenica 18 agosto in un burrone nel Cilento, a nove giorni dalla sua richiesta di aiuto. "Le telefonate che arrivano le prendono in carico gli infermieri di centrale, nella nostra postazione c'è anche un medico di centrale per affiancare le operazioni. Nel caso dell'escursionista - sottolinea - la chiamata è stata deviata dai carabinieri, ma ci viene fornito comunque il numero di telefono di chi richiede aiuto".

La geolocalizzazione non è ancora possibile, la chiamata ha agganciato una cellula troppo vasta. Non a caso l'area sulla quale si sono concentrate le ricerche era di ben 143 chilometri quadrati.