Turista morto: decesso poco dopo la chiamata ai soccorsi E' la prima ipotesi dopo l'esame esterno della salma. Il corpo in avanzato stato di decomposizione

Sarebbe morto poco dopo essere precipitato e aver chiesto aiuto il 27enne Simone Gautier, il turista francese scomparso lo scorso 9 agosto in Cilento. Il corpo del giovane è stato ritrovato ieri in un dirupo. Il 27enne sarebbe deceduto, da una prima ricostruzione anche in seguito all'esame esterno della salma, dopo circa 40/ 45 minuti. Ora spetterà all'autopsia chiarire i motivi del decesso.

La frattura di una gamba che avrebbe rescisso l'arteria e la conseguente emorragia potrebbero essere state fatali al giovane. Il corpo, confermano gli inquirenti, era in avanzatissimo stato di decomposizione. Poco dopo l’arrivo a Sapri del corpo, recuperato nei pressi del Pianoro di Ciolandrea, a San Giovanni a Piro, in ospedale anche il padre del ragazzo. La madre, invece, ha preferito non vederlo.

Intanto un'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Vallo della Lucania, l'indagine intende accertare eventuali responsabilità su presunti ritardi nell'avvio dei soccorsi.