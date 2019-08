La verità sulla morte di Simon dall'autopsia Oggi l'esame sulla salma del 27enne escursionista francese che ha perso la vita in Cilento

Si terrà questa mattina l'autopsia sul corpo di Simon Gautier, il turista francese 27enne morto tragicamente mentre attraversava un sentiero escursionistico del Cilento.

La salma è giunta nell'ospedale di Sapri dopo le difficili operazioni di recupero. Ad effettuarla sarà il medico legale dell'Asl Salerno, Adamo Maiese, su disposizione della Procura della repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania. Probabilmente verrà confermato quanto emerso dal primo esame esterno effettuato sulla salma.

Il giovane sarebbe morto per la rottura dell'arteria femorale recisa a seguito della caduta in un dirupo. Ieri sono partiti per la Francia familiari e amici del 27enne giunti in Cilento durante le ricerche di Simon.

Intanto ieri sera si è tenuta anche una veglia di preghiera a San Giovanni a Piro per l'escursionista francese al quale il sindaco del comune cilentano ha promesso dedicherà una strada. Proprio quella che il giovane avrebbe percorso prima di scomparire per sempre tra la vegetazione.