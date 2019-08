Evade i domiciliari e ruba uno zaino: arrestato 29enne A beccare il giovane la Polfer alla stazione di Sapri

Ruba una zaino, beccato dalla polizia. La Polfer di Sapri ha arrestato un 29enne, V.M., per evasione dagli arresti domiciliari, furto e false attestazioni sulle proprie generalità. A richiamare l'attenzione degli agenti un giovane che, in arrivo da Napoli e senza bagaglio, aveva lasciato la stazione per farvi ritorno, dopo alcune ore, con uno zaino in spalla. I poliziotti, insospettiti, hanno così proceduto alla perquisizione del bagaglio che è risultato essere stato rubato poco prima sul lungomare di Sapri. Dai successivi accertamenti sarebbe emerso che il fermato, privo di documenti, aveva fornito false generalità, per eludere il controllo. E' risultato infatti essere agli arresti domiciliari.

Il 29enne è stato portato in carcere a Fuorni.