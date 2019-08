La famiglia di Simon: chiarezza per evitare simili tragedie I genitori del 27enne morto in Cilento: "Si indaghi perché non sia una morte inutile"

“Nei prossimi giorni presenteremo un’apposita e circostanziata memoria di persona offesa alla procura di Vallo della Lucania in cui proporremo alcuni spunti di indagine in merito alla tragedia di Simon”. Queste le dichiarazioni all'Ansa di Maurizio Sica, legale della famiglia di Simon Gautier, il 27enne escursionista morto in Cilento, nelle alture di San Giovanni a Piro.

Sica continua: “I genitori di Simon vogliono che si indaghi soltanto perché la morte del figlio non sia inutile. Si spera che tutto ciò serva ad evitare altre tragedie simili. Al padre di Simon, in questo momento, resta soltanto il ricordo della voce del figlio che chiede aiuto in una disperata telefonata al 118. In lui non prevale affatto alcun sentimento di rabbia” precisa il legale.