Fiamme in un supermercato: si indaga E' successo nella notte a Casal Velino. Al lavoro i vigili del fuoco

Fiamme nella notte in un supermercato di Casal Velino, nel Cilento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. I caschi rossi dopo diverse ore di lavoro sono riusciti a mettere in sicurezza la struttura, domando il rogo. Si indaga ora sulle cause. A far scattare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito ma per il momento le forze dell'ordine non escluderebbero alcuna pista.