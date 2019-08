L'addio a Eleonora, la mamma:"Continua a sorridere sempre" “Eri una stella caduta dal cielo”. Ieri i funerali della 43enne morta in un incidente

Commozione e dolore ai funerali della 43enne Eleonora Volpe, morta in seguito ad un grave incidente automobilistico verificatosi a Giovi Montena. La giovane era in auto con altre tre persone, il medico Bruno Scannapieco alla guida, la moglie Maria Russo e la figlia 28enne della coppia, Adriana. La vettura, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada precipitando per circa trenta metri. Un volo che è stato fatale per Eleonora.

Ieri l'addio nella chiesa “Santa Maria” di San Mango Piemonte. Nel comune salernitano è stato proclamato il lutto cittadino. Durante il rito funebre la mamma di Eleonora ha voluto ricordarla. “Ringrazio il Signore per avermi donato la tua dolcezza. Una stella caduta dal cielo in casa nostra. Salutavi tutti nella tua semplicità e purezza. La tua parola d’ordine era “ti voglio bene assai”. Era il tuo saluto quotidiano. Continua a sorridere, sempre. Il tuo sorriso è la mia pace”.